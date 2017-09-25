Уэйд договорился с «Чикаго» о расторжении контракта
Источник: ESPNКомментарии
Защитник «Чикаго Дуэйн Уэйд договорился с «Чикаго Буллз» о расторжении контракта и получил статус неограниченно свободного агента.
Как сообщает ESPN, Уэйд отказался от $ 8 млн из $ 23,8 млн, которые он должен был получить за предстоящий сезон.
«Мечта сбылась!!! Спасибо, «Чикаго»!!!», - написал в своем твиттере Уэйд.
A Dream was fulfilled!!! Thank you Chicago!!!— DWade (@DwyaneWade) 25 сентября 2017 г.
В минувшем сезоне Уэйд набирал по 18,3 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 30 минут на паркете.
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