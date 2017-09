Уэйд договорился с «Чикаго» о расторжении контракта

Защитник «Чикаго Дуэйн Уэйд договорился с «Чикаго Буллз» о расторжении контракта и получил статус неограниченно свободного агента.

Как сообщает ESPN, Уэйд отказался от $ 8 млн из $ 23,8 млн, которые он должен был получить за предстоящий сезон.

«Мечта сбылась!!! Спасибо, «Чикаго»!!!», - написал в своем твиттере Уэйд.

A Dream was fulfilled!!! Thank you Chicago!!!