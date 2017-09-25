Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уэйд договорился с «Чикаго» о расторжении контракта

Источник:  ESPNКомментарии

Защитник «Чикаго Дуэйн Уэйд договорился с «Чикаго Буллз» о расторжении контракта и получил статус неограниченно свободного агента.

Как сообщает ESPN, Уэйд отказался от $ 8 млн из $ 23,8 млн, которые он должен был получить за предстоящий сезон.

«Мечта сбылась!!! Спасибо, «Чикаго»!!!», - написал в своем твиттере Уэйд.

В минувшем сезоне Уэйд набирал по 18,3 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 30 минут на паркете.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стефен Карри: Заявления Трампа – это бред. Лидеры так не поступаютЗащитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что отменил приглашение команды в Белый дом.Экс-форвард «Лейкерс» Робинсон подписал контракт с «Химками»Тяжелый форвард Томас Эрл Робинсон подписал контракт с «Химками», сообщает официальный сайт подмосковной команды.Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился ТрампФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс раскритиковал Дональда Трампа за отмену приглашения чемпиона НБА команду «Голден Стэйт» на ужин в Белый дом.Трамп отменил встречу с «Голден Стэйт» в Белом домеПрезидент США Дональд Трам отменил встречу с действующим чемпионом НБА командой «Голден Стэйт» в Белом доме.Лень подпишет контракт с «Финиксом» с зарплатой 4,2 миллиона долларовУкраинский центровой «Финикса» Алексей Лень подпишет новый контракт с «Финиксом». Об этом сообщают американские СМИ.
Теннис
Димитров стал восьмой ракеткой мира
Футбол
Артур Нигматуллин: Таблетки больше не принимаю, лечусь народными способами
Футбол
Арнольд Шварценеггер: Месси – футбольный Терминатор
Футбол
Президент «Урала»: Судья матча с «Тосно» отработал хорошо
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Дуэйн Уэйд
Дуэйн Уэйдвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости