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Валерий Рейнгольд: «Спартак» показал очень слабую игру

Источник:  «Известия»Комментарии

Известный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре «Спартака» в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи».

«Спартак» показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка. 

Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных. 

Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав», - цитируют Рейнгольда «Известия».

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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