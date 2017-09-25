Валерий Рейнгольд: «Спартак» показал очень слабую игру
Известный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об
игре «Спартака» в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи».
«Спартак» показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка.
Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных.
Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав», - цитируют Рейнгольда «Известия».
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция