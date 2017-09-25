Валерий Рейнгольд: «Спартак» показал очень слабую игру

Известный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре «Спартака» в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи».



«Спартак» показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка.



Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных.



Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав», - цитируют Рейнгольда «Известия».