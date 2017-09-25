Андрей Кобелев: Максимум «Динамо» – десятое место
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев
выразил мнение, что бело-голубые в нынешнем сезоне могут рассчитывать только на
место в середине таблицы.
«На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют.
Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», - цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Предупреждения:
нет - Витиньо, 83
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция