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Андрей Кобелев: Максимум «Динамо» – десятое место

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что бело-голубые в нынешнем сезоне могут рассчитывать только на место в середине таблицы.

«На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют. 

Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», - цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».

Матч

Динамо - ЦСКА - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения:

нет - Витиньо, 83

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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