Андрей Кобелев: Максимум «Динамо» – десятое место

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что бело-голубые в нынешнем сезоне могут рассчитывать только на место в середине таблицы.



«На мой взгляд, ничего страшного с бело-голубыми не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12-е места. Молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в «Динамо» не играют.



Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее», - цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».