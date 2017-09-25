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Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

В обновленном рейтинге WTA от 25 сентября россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку.

Рейтинг WTA
Версия от 25 сентября

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6115
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3810
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3781
...19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190
...21 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140
...31 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1625
...35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475
...64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 882
...69 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 813
...84 (94). Евгения Родина (Россия) — 752
...104 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605
...308 (303). Вера Звонарева (Россия) — 151

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