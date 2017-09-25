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Андрей Талалаев: Движение «Тамбова» было на уровне Лиге чемпионов

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды над «Волгарем» в матче 15-го тура ФНЛ.

«Очень тяжело нам далась победа в кубковом матче над «Арсеналом». Насколько тяжело – мы увидели сегодня во втором тайме. Мы анализировали цифры – двигательная активность была под Лигу чемпионов. Поэтому понимали, что сегодня будет непросто с молодой, бегущей, организованной командой. По-другому с командами Юрия Фарзуновича и не бывает, у него все время есть заготовки под каждого соперника. Поэтому мы пошли на перестановки, и меня очень радует, что команда становится абсолютно управляемой. Скажем, сегодня я увидел того Шевчука, которого видел в начале сезона. Очень рад за Олега Чернышова, который своей свежестью «оживил» фланг, реализовал свой момент. В общем, в команде сейчас не девять-одиннадцать человек, как прошлой осенью, а появляется уже возможность для ротации.

Что касается установки на игру, мы понимали, что во втором тайме будет очень тяжело. Поэтому делали больший акцент на первый тайм, и ребята большие молодцы. Георгий Александрович, как всегда, внес свою победную лепту. Пообщался с нами по поводу «стандартов». Мы кое-что отработали перед игрой и вот сегодня с углового забили гол. Куда мы без Ярцева!

Хотел бы еще раз поблагодарить ребят за предельную самоотдачу. Младен Кашчелан кто там у нас? «Тасманский дьявол»? Мы планировали его сегодня заменить, но случилась вынужденная замена Чернышова плюс обратная замена Рыжкова в интересах команды. Но хочу отметить, что сейчас у нас выходящие на замену футболисты серьезно активизируют игру. Каждый приносит изменения, которые позволяют нивелировать сильные стороны соперника и усилить нашу игру», — цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.

Матч

Тамбов - Волгарь - 3:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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