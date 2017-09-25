Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA

Источник:  WTAКомментарии

Финалистка турнира WTA в Токио Анастасия Павлюченкова переместилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA

На прошлой неделе 26-летняя российская теннисистка одержала четыре победы на пути к финалу Toray Pan Pacific Open, где потерпела поражение от Каролин Возняцки из Дании. Победительница турнира поднялась на пятое место, опередив американку Винус Уильямс.

Завоевавшая титул в Сеуле Елена Остапенко теперь занимает седьмое место.

Также отметим прогресс Евгении Родиной, дошедшей до полуфинала в Гуанчжоу. 28-летняя российская теннисистка поднялась на девять позиций и теперь занимает 74-е место.

Чемпионская гонка WTA
Версия от 25 сентября 

1. (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5491 очко
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5025
3. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 4896
4. (3) Элина Свитолина (Украина) – 4815
5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 4620
6. (5) Винус Уильямс (США) – 4612
7. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3772
8. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 3655
9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2876
10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2846
11. (11) Коко Вандевеге (США) – 2754
12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2711
13. (13) Анастасия Севастова (Латвия) – 2345
14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2212
15. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2195
16. (16) Каролин Гарсия (Франция) – 2015
17. (18) Анжелик Кербер (Германия) – 1978
18. (15) Елена Веснина (Россия) – 1972
19. (20) Доминика Цибулкова (Словакия) – 1801
20. (19) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1708
...29. (31) Дарья Касаткина (Россия) – 1490
...35. (34) Екатерина Макарова (Россия) – 1356
...60. (58) Наталья Вихлянцева (Россия) – 878
...65. (63) Екатерина Александрова (Россия) – 801
...74. (83) Евгения Родина (Россия) – 740
...89. (88) Мария Шарапова (Россия) – 605

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTAВ обновленном рейтинге WTA от 25 сентября россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку.Макарова обыграла Севастову на старте турнира в УханеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в первом круге турнира в китайском Ухане.Возняцки обыграла Павлюченкову в финале турнира в ТокиоФинальный матч турнира WTA в Токио (Япония) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 7:5 в пользу Возняцки.
Теннис
Димитров стал восьмой ракеткой мира
Футбол
Артур Нигматуллин: Таблетки больше не принимаю, лечусь народными способами
Футбол
Арнольд Шварценеггер: Месси – футбольный Терминатор
Футбол
Президент «Урала»: Судья матча с «Тосно» отработал хорошо
все новости
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугурусавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
Элина Свитолина
Элина Свитолинавсе новости
Каролин Возняцки
Каролин Возняцкивсе новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
Елена Остапенко
Елена Остапенковсе новости
Джоанна Конта
Джоанна Контавсе новости
Кристина Младенович
Кристина Младеновичвсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Коко Вандевеге
Коко Вандевегевсе новости
Слоан Стивенс
Слоан Стивенсвсе новости
Анастасия Севастова
Анастасия Севастовавсе новости
Мэдисон Киз
Мэдисон Кизвсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
Каролин Гарсия
Каролин Гарсиявсе новости
Анжелик Кербер
Анжелик Кербервсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
Магдалена Рыбарикова
Магдалена Рыбариковавсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцевавсе новости
Екатерина Александрова
Екатерина Александровавсе новости
Евгения Родина
Евгения Родинавсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
Чемпионская гонка WTA
Чемпионская гонка WTA