Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA

Финалистка турнира WTA в Токио Анастасия Павлюченкова переместилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA

На прошлой неделе 26-летняя российская теннисистка одержала четыре победы на пути к финалу Toray Pan Pacific Open, где потерпела поражение от Каролин Возняцки из Дании. Победительница турнира поднялась на пятое место, опередив американку Винус Уильямс.

Завоевавшая титул в Сеуле Елена Остапенко теперь занимает седьмое место.

Также отметим прогресс Евгении Родиной, дошедшей до полуфинала в Гуанчжоу. 28-летняя российская теннисистка поднялась на девять позиций и теперь занимает 74-е место.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 25 сентября

1. (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5491 очко

2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5025

3. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 4896

4. (3) Элина Свитолина (Украина) – 4815

5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 4620

6. (5) Винус Уильямс (США) – 4612

7. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3772

8. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 3655

9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2876

10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2846

11. (11) Коко Вандевеге (США) – 2754

12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2711

13. (13) Анастасия Севастова (Латвия) – 2345

14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2212

15. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2195

16. (16) Каролин Гарсия (Франция) – 2015

17. (18) Анжелик Кербер (Германия) – 1978

18. (15) Елена Веснина (Россия) – 1972

19. (20) Доминика Цибулкова (Словакия) – 1801

20. (19) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1708

...29. (31) Дарья Касаткина (Россия) – 1490

...35. (34) Екатерина Макарова (Россия) – 1356

...60. (58) Наталья Вихлянцева (Россия) – 878

...65. (63) Екатерина Александрова (Россия) – 801

...74. (83) Евгения Родина (Россия) – 740

...89. (88) Мария Шарапова (Россия) – 605