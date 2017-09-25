Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
Финалистка турнира WTA в Токио Анастасия Павлюченкова
переместилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
На прошлой неделе 26-летняя российская теннисистка одержала четыре победы на пути к финалу Toray Pan Pacific Open, где потерпела поражение от Каролин Возняцки из Дании. Победительница турнира поднялась на пятое место, опередив американку Винус Уильямс.
Завоевавшая титул в Сеуле Елена Остапенко теперь занимает седьмое место.
Также отметим прогресс Евгении Родиной, дошедшей до полуфинала в Гуанчжоу. 28-летняя российская теннисистка поднялась на девять позиций и теперь занимает 74-е место.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 25 сентября
1. (1) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 5491 очко
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5025
3. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 4896
4. (3) Элина Свитолина (Украина) – 4815
5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 4620
6. (5) Винус Уильямс (США) – 4612
7. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3772
8. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 3655
9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2876
10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2846
11. (11) Коко Вандевеге (США) – 2754
12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2711
13. (13) Анастасия Севастова (Латвия) – 2345
14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2212
15. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2195
16. (16) Каролин Гарсия (Франция) – 2015
17. (18) Анжелик Кербер (Германия) – 1978
18. (15) Елена Веснина (Россия) – 1972
19. (20) Доминика Цибулкова (Словакия) – 1801
20. (19) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1708
...29. (31) Дарья Касаткина (Россия) – 1490
...35. (34) Екатерина Макарова (Россия) – 1356
...60. (58) Наталья Вихлянцева (Россия) – 878
...65. (63) Екатерина Александрова (Россия) – 801
...74. (83) Евгения Родина (Россия) – 740
...89. (88) Мария Шарапова (Россия) – 605