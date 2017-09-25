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Деян Ловрен: Меня ограбили во время отдыха

Источник:  RT на русскомКомментарии

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, что стал жертвой ограбления во время отдыха в Хорватии.

«У меня украли практически все, а я ничего не слышал. Такое ощущение, будто преступники меня усыпили. Они могли похитить моих детей, а я бы никак не смог этому помешать. У меня сейчас трудный период в жизни. Страшно боюсь, что моих детей похитят. Я потратил большую сумму, чтобы удалить фотографии своих детей из интернета. Не знаю, что случилось бы, если бы я проснулся и столкнулся с грабителями», — приводит слова Ловрена RT со ссылкой на The Sun.

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