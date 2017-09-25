Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча

Гол Жулиано помог «Фенербахче» победить в стамбульском дерби «Фенербахче» в домашнем матче 6-го тура турецкой Суперлиги обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.

Сергей Сидорчук: По первому тайму матча с Исландией ничто не предвещало беды

Сергей Сидорчук: По первому тайму матча с Исландией ничто не предвещало беды Игрок сборной Украины Сергей Сидорчук оценил последние матчи команды в отборочном цикле ЧМ-2018.