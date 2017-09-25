Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча
Источник: RT на русскомКомментарии
Полузащитник «Фенербахче» Жозеф Соуза после победы над «Бешикташем» со счетом 2:1 предложил болельщику купить новый телевизор.
В твиттере появилось видео, на котором болельщик «Фенербахче» разбивает телевизор во время просмотра матча.
Ozan Tufan'ın kaçırdığı gol sonrası bir Fenerbahçe taraftarı.pic.twitter.com/IcLP1ACAD8— Süper Lig (@TFFSuperLig) 23 сентября 2017 г.
Как сообщает RT, Соуза узнал про инцидент и предложил купить болельщику новый телевизор.
please, I want the contact of the TV owner, I want to give him a new TV to watch the Fenerbahçe games. send me a message https://t.co/3i97t7Qumc— Souza (@souza5) 23 сентября 2017 г.
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