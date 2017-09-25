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Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча

Источник:  RT на русскомКомментарии

Полузащитник «Фенербахче» Жозеф Соуза после победы над «Бешикташем» со счетом 2:1 предложил болельщику купить новый телевизор.

В твиттере появилось видео, на котором болельщик «Фенербахче» разбивает телевизор во время просмотра матча.

Как сообщает RT, Соуза узнал про инцидент и предложил купить болельщику новый телевизор.

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