Джумхур переместился на 37-е место в Чемпионской гонке ATP

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Димитров стал восьмой ракеткой мира В обновленном рейтинге ATP от 25 сентября болгарин Григор Димитров поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 32-й позиции.

Позвонит ли президент герою Петербурга? Все о сенсации в финале Босниец Дамир Джумхур сотворил сенсацию и выиграл первый титул в карьере на St. Petersburg Open-2017, переломив матч с более опытным Фоньини

Дамир Джумхур: Саша Бублик сказал, что я должен выиграть в его родном городе! Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе (6:3, 4:6, 6:2) над итальянцем Фабио Фоньини в финале St. Petersburg Open-2017.

Фабио Фоньини: Грустно, что второй раз проиграл в Петербурге, но я вернусь сюда в третий Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о поражении (3:6, 6:4, 2:6) от боснийца Дамира Джумхура в финале St. Petersburg Open-2017.