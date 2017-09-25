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Джумхур переместился на 37-е место в Чемпионской гонке ATP

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Победитель турнира ATP в Санкт-Петербурге Дамир Джумхур поднялся на 14 позиций в Чемпионской гонке. Теперь 25-летний босниец занимает 37-е место.

Отметим, что победа на St. Petersburg Open стала первой в карьере Джумхура на турнирах ATP.

Дошедший до четвертьфинала в Санкт-Петербурге француз Жо-Уилфрид Тсонга прибавил две позиции и расположился на 17-й строчке.

Чемпионская гонка ATP
Версия от 25 сентября

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9365 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 7505
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 4220
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 3715
5. (5) Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
6. (6) Григор Димитров (Болгария) – 3105
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) – 2995
8. (8) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 2595
9. (9) Новак Джокович (Сербия) – 2585
10. (10) Сэм Куэрри (США) – 2435
11. (11) Кевин Андерсон (ЮАР) – 2335
12. (12) Энди Маррэй (Великобритания) – 2290
13. (13) Давид Гоффен (Бельгия) – 2080
14. (14) Томаш Бердых (Чехия) – 2005
15. (15) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1915
16. (16) Кеи Нисикори (Япония) – 1885
17. (19) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 1805
18. (17) Милош Раонич (Канада) – 1795
19. (18) Джон Изнер (США) – 1770
20. (20) Ник Кириос (Австралия) – 1700
...34. (34) Андрей Рублев (Россия) – 1149
...37. (51) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 1036
...43. (42) Карен Хачанов (Россия) – 990
...60. (58) Даниил Медведев (Россия) – 717
...77. (74) Евгений Донской (Россия) – 556
...86. (85) Андрей Кузнецов (Россия) – 521

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