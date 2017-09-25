Стивен Джеррард: Преимущество будет на стороне «Спартака»
Источник: ФК «Ливерпуль»Комментарии
Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля», выступающей в
Лиге чемпионов, Стивен Джеррард, рассказал о своих ожиданиях перед выездной
игрой против сверстников из московского «Спартака».
– Это новое испытание для парней. Это будет большая игран а
выезде и нам предстоит длительное путешествие, поэтому преимущество будет на
стороне «Спартака». Но вместе с тем – это удивительная возможность – как тень
путешествовать за взрослой командой в Лиге чемпионов. В первой игре мы высоко
подняли планку. Я буду напоминать игрокам об этом – они установили высокий
стандарт и теперь должны ему соответствовать.
Напомним, что в первом туре юношеской Лиги чемпионов «Ливерпуль»
дома разгромил сверстников из «Севильи» со счетом 4:0.
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