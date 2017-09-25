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Стивен Джеррард: Преимущество будет на стороне «Спартака»

Степан Чаушьян
Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля», выступающей в Лиге чемпионов, Стивен Джеррард, рассказал о своих ожиданиях перед выездной игрой против сверстников из московского «Спартака».

– Это новое испытание для парней. Это будет большая игран а выезде и нам предстоит длительное путешествие, поэтому преимущество будет на стороне «Спартака». Но вместе с тем – это удивительная возможность – как тень путешествовать за взрослой командой в Лиге чемпионов. В первой игре мы высоко подняли планку. Я буду напоминать игрокам об этом – они установили высокий стандарт и теперь должны ему соответствовать.

Напомним, что в первом туре юношеской Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома разгромил сверстников из «Севильи» со счетом 4:0.

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