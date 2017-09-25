Андрей Коваленко: Некоторые ноги вытирают ноги о КХЛ

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что некоторые агенты руководствуются личными целями, подговаривая игроков выходить из профсоюза.

«Анархии в нашем хоккее быть не должно. Регламент, который все участники хоккейного процесса получили на берегу, — наш основной закон, каждый обязан четко выполнять. Любой агент при своей аккредитации в КХЛ гарантирует, что его игрок будет исполнять все нормы регламента.

Поэтому когда некоторые агенты начинают вести свою игру и подговаривать хоккеистов выходить из профсоюза, организации, к которой агенты никакого отношения не имеют, они, к сожалению, вытирают ноги об основной закон КХЛ, а значит, о саму лигу. У каждого своя мотивация. Скажем, один агент лоббировал свою юридическую компанию, которая хотела вести все дела профсоюза, другой планировал устроить в нашу организацию своих родственников. Когда этого не удавалось сделать, люди тут же переобувались — и в наш адрес летела, мягко говоря, критика. При этом со многими агентами у нас конструктивные отношения, где-то мы за ними подчищаем, где-то друг другу помогаем. И профсоюз, и агентское сообщество — значимые участники хоккейного процесса», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.