Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Коваленко: Некоторые ноги вытирают ноги о КХЛ

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что некоторые агенты руководствуются личными целями, подговаривая игроков выходить из профсоюза.

«Анархии в нашем хоккее быть не должно. Регламент, который все участники хоккейного процесса получили на берегу, — наш основной закон, каждый обязан четко выполнять. Любой агент при своей аккредитации в КХЛ гарантирует, что его игрок будет исполнять все нормы регламента.

Поэтому когда некоторые агенты начинают вести свою игру и подговаривать хоккеистов выходить из профсоюза, организации, к которой агенты никакого отношения не имеют, они, к сожалению, вытирают ноги об основной закон КХЛ, а значит, о саму лигу. У каждого своя мотивация. Скажем, один агент лоббировал свою юридическую компанию, которая хотела вести все дела профсоюза, другой планировал устроить в нашу организацию своих родственников. Когда этого не удавалось сделать, люди тут же переобувались — и в наш адрес летела, мягко говоря, критика. При этом со многими агентами у нас конструктивные отношения, где-то мы за ними подчищаем, где-то друг другу помогаем. И профсоюз, и агентское сообщество — значимые участники хоккейного процесса», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Так кто в ЦСКА лидеры? Превью большого хоккейного понедельникаТак кто в ЦСКА лидеры? Превью большого хоккейного понедельникаСегодня в КХЛ широкая программа – девять матчей. «Матч ТВ» для показа выбрал вечернюю встречу в Москве ЦСКА – «Слован».Кого уволят первым? Топ-5 тренеров которые рискуют потерять работу в КХЛКого уволят первым? Топ-5 тренеров которые рискуют потерять работу в КХЛ«Советский спорт» называет фамилии известных специалистов, которых могут отправить в отставку еще до конца сентября.Зинэтула Билялетдинов: В овертайме просто произошел несчастный случайГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Илья Воробьев: Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуацииГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эркка Вестерлунд: Мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).
Теннис
Джумхур переместился на 37-е место в Чемпионской гонке ATP
Футбол
Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча
Теннис
Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
Теннис
Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTA
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости