Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в матче девятого тура высшей лиги Швейцарии с «Янг Бойз» (0:1) на стадионе «Турбильон».

По итогам опроса болельщиков 21-летний российский голкипер занял первое место, набрав 60% голосов. Отметим, что Митрюшкин признается лучшим игроком «Сьона» в третий раз в сезоне.

Единственный гол в матче с «Янг Бойз» на 47-й минуте забил ивуариец Роже Ассале.

В девяти матчах чемпионата Митрюшкин дважды сыграл «на ноль» и пропустил 11 голов. «Сьон» набрал 11 очков и занимает шестое место. Лидирует в чемпионате «Янг Бойз» с 20 очками.

В десятом туре 27 сентября «Сьон» также дома сыграет с «Лозанной».