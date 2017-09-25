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«Краснодар» – «Зенит». Полиция задержала двух фанатов гостей

Источник:  Главное управление МВД России по краснодарскому краюКомментарии

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании двух фанатов «Зенита».

- В ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча, - говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков, команда Игоря Шалимова идет на третьей строчке с 21 очком. 

Следующий матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 сентября дома против «Реал Сосьедада» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В РФПЛ зенитовцы 1 октября в гостях сыграют с «Анжи», «Краснодар» 29 сентября в Туле встретится с «Арсеналом».

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Кто может остановить «Зенита» на пути к чемпионству?

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