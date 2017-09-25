«Краснодар» – «Зенит». Полиция задержала двух фанатов гостей

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании двух фанатов «Зенита».

- В ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча, - говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков, команда Игоря Шалимова идет на третьей строчке с 21 очком.

Следующий матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 сентября дома против «Реал Сосьедада» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В РФПЛ зенитовцы 1 октября в гостях сыграют с «Анжи», «Краснодар» 29 сентября в Туле встретится с «Арсеналом».