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Игорь Черевченко: Предупреждал своих игроков, что с «Томью» будет тяжелый матч

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче 15-го тура ФНЛ с «Томью».

«Я предупреждал команду, что «Томь» находится не на своем месте и это будет тяжелая игра. Так и случилось, хотя это первый матч в сезоне, когда после пропущенного мяча мы спокойно продолжили свою работу, что и принесло результат. Было понятно, как гости будут действовать во втором тайме, и «Балтика» с этим тоже справилась. Что же касается того же Скопинцева, то его очень плотно опекают, и с каждой игрой соперник предоставляет все меньше пространства для маневра», — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.

Матч

Балтика - Томь - 2:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция

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