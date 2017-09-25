Игорь Черевченко: Предупреждал своих игроков, что с «Томью» будет тяжелый матч
Источник: Официальный сайт ФНЛКомментарии
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал
победу в матче 15-го тура ФНЛ с «Томью».
«Я предупреждал команду, что «Томь» находится не на своем месте и это будет тяжелая игра. Так и случилось, хотя это первый матч в сезоне, когда после пропущенного мяча мы спокойно продолжили свою работу, что и принесло результат. Было понятно, как гости будут действовать во втором тайме, и «Балтика» с этим тоже справилась. Что же касается того же Скопинцева, то его очень плотно опекают, и с каждой игрой соперник предоставляет все меньше пространства для маневра», — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Матч
Место и дата
24 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция
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