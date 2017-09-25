Юрген Клопп: Коутиньо вернулся по-настоящему, и это сильно нам помогает
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил о том, что
доволен тем, как полузащитник Филиппе Коутиньо набирает форму.
«Приятно наблюдать за ним, – приводит слова Клоппа официальный сайт «красных». – Нам не о чем беспокоиться, но мы следим за его физическим состоянием, потому что помним, каково оно было три-четыре недели назад. Но с тех пор как он вернулся в строй, он набрал хорошую форму.
В первые дни тренировок он был великолепен. Правда, в первом матче ему пришлось приспособиться к ритму и всему прочему, из-за чего он сыграл не так ярко, как обычно. Но теперь он вернулся по-настоящему, и это сильно помогает нам.
Пока мы играем без Садьо (Мане), он может выходить на разных позициях».
Напомним, 25-летний бразилец пропустил первые шесть матчей сезона из-за травмы спины.
13 сентября Коутиньо вышел на замену в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2), после чего начинал в стартовом составе следующие три игры команды.
В субботу в матче шестого тура с «Лестером» (3:2) полузащитник забил свой первый гол в сезоне.
Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция