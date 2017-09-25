Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: Коутиньо вернулся по-настоящему, и это сильно нам помогает

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил о том, что доволен тем, как полузащитник Филиппе Коутиньо набирает форму.

«Приятно наблюдать за ним, – приводит слова Клоппа официальный сайт «красных». – Нам не о чем беспокоиться, но мы следим за его физическим состоянием, потому что помним, каково оно было три-четыре недели назад. Но с тех пор как он вернулся в строй, он набрал хорошую форму.

В первые дни тренировок он был великолепен. Правда, в первом матче ему пришлось приспособиться к ритму и всему прочему, из-за чего он сыграл не так ярко, как обычно. Но теперь он вернулся по-настоящему, и это сильно помогает нам.

Пока мы играем без Садьо (Мане), он может выходить на разных позициях».

Напомним, 25-летний бразилец пропустил первые шесть матчей сезона из-за травмы спины.

13 сентября Коутиньо вышел на замену в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2), после чего начинал в стартовом составе следующие три игры команды.

В субботу в матче шестого тура с «Лестером» (3:2) полузащитник забил свой первый гол в сезоне.

Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.Манчини доверил Дзюбе ключевую роль! Благодаря чему «Зенит» победил «Краснодар»Манчини доверил Дзюбе ключевую роль! Благодаря чему «Зенит» победил «Краснодар»Системообразующим игроком «Зенита» в атаке в матче с «Краснодаром» был Артем Дзюба.«Краснодар» – «Зенит». Полиция задержала двух фанатов гостейПресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании двух фанатов «Зенита».Английский эксперт: «Спартак» превратился в развалинуАнглийский эксперт: «Спартак» превратился в развалинуИзвестный эксперт Джон Брэдли высказал мнение о предстоящем во вторник матче Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».«Ливерпуль» ведет трансляцию тренировки перед матчем со «Спартаком»Соперник московского «Спартака» в Лиге чемпионов, английский «Ливерпуль», ведет прямую трансляцию своей предматчевой тренировки.
Теннис
Джумхур переместился на 37-е место в Чемпионской гонке ATP
Футбол
Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча
Теннис
Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
Теннис
Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTA
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости