Юрген Клопп: Коутиньо вернулся по-настоящему, и это сильно нам помогает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил о том, что доволен тем, как полузащитник Филиппе Коутиньо набирает форму.

«Приятно наблюдать за ним, – приводит слова Клоппа официальный сайт «красных». – Нам не о чем беспокоиться, но мы следим за его физическим состоянием, потому что помним, каково оно было три-четыре недели назад. Но с тех пор как он вернулся в строй, он набрал хорошую форму.

В первые дни тренировок он был великолепен. Правда, в первом матче ему пришлось приспособиться к ритму и всему прочему, из-за чего он сыграл не так ярко, как обычно. Но теперь он вернулся по-настоящему, и это сильно помогает нам.

Пока мы играем без Садьо (Мане), он может выходить на разных позициях».

Напомним, 25-летний бразилец пропустил первые шесть матчей сезона из-за травмы спины.

13 сентября Коутиньо вышел на замену в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2), после чего начинал в стартовом составе следующие три игры команды.

В субботу в матче шестого тура с «Лестером» (3:2) полузащитник забил свой первый гол в сезоне.

Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча