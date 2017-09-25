Александрова вышла во 2-й круг турнира Tashkent Open, Блинкова покинула соревнования
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире Tashkent Open под восьмым номером, пробилась во второй круг соревнований.
Александрова за 1 час 29 минут обыграла австралийку Лизетт Кабреру со счетом 7:6 (7:2), 6:2.
Во втором раунде соревнований российская теннисистка встретится с украинкой Екатериной Козловой.
Другая представительница России Анна Блинкова покинула турнир в Ташкенте, проиграв украинке Катерине Бондаренко со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
Напомним, что призовой фонд турнира WTA в Ташкенте составляет
225 тысяч долларов.
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