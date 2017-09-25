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Александрова вышла во 2-й круг турнира Tashkent Open, Блинкова покинула соревнования

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире Tashkent Open под восьмым номером, пробилась во второй круг соревнований.

Александрова за 1 час 29 минут обыграла австралийку Лизетт Кабреру со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Во втором раунде соревнований российская теннисистка встретится с украинкой Екатериной Козловой. 

Другая представительница России Анна Блинкова покинула турнир в Ташкенте, проиграв украинке Катерине Бондаренко со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

Напомним, что призовой фонд турнира WTA в Ташкенте составляет 225 тысяч долларов.

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