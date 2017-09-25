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Главный тренер «Вильярреала» отправлен в отставку

Источник:  ФК «Вильярреал»Комментарии

Главный тренер испанского «Вильярреала» Фран Эскриба отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье «желтая субмарина» уступила в матче чемпионата Испании  с крупным счетом «Хетафе» и руководство команды приняло решение расторгнуть контракт с Эскрибой.

Напомним, Эскриба возглавил «Вильярреал» летом 2016 года, под руководством специалиста в прошлом сезоне команда заняла пятое место в примере и пробилась в Лигу Европы. Ранее Эскриба работал в «Эльче» и «Хетафе».

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