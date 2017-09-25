Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане
31-я ракетка мира
Дарья Касаткина одержала победу в матче первого кругу турнира WTA Dongfeng
Motor Wuhan Open в Ухане. 20-летняя российская теннисистка в трех сетах нанесла
поражение Элисон Риск из США, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 6:1, 2:6, 6:3.
Теперь счет личных встреч двух теннисисток стал 1:1. В 2014 году на «Кубке Кремля» в Москве Риск была сильнее 17-летней Касаткиной (6:1, 6:2).
Касаткина стала четвертой представительницей России во втором круге турнира в Ухане. Ее следующей соперницей станет вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.
Напомним, накануне свои стартовые матчи выиграли Елена Веснина и Екатерина Макарова, а посеянная под шестым номером Светлана Кузнецова от первого круга освобождена.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Дарья Касаткина (Россия)
– Элисон Риск (США) – 6:1, 2:6, 6:3