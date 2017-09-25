Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане

31-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу в матче первого кругу турнира WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане. 20-летняя российская теннисистка в трех сетах нанесла поражение Элисон Риск из США, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 6:1, 2:6, 6:3.

Теперь счет личных встреч двух теннисисток стал 1:1. В 2014 году на «Кубке Кремля» в Москве Риск была сильнее 17-летней Касаткиной (6:1, 6:2).

Касаткина стала четвертой представительницей России во втором круге турнира в Ухане. Ее следующей соперницей станет вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Напомним, накануне свои стартовые матчи выиграли Елена Веснина и Екатерина Макарова, а посеянная под шестым номером Светлана Кузнецова от первого круга освобождена.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Дарья Касаткина (Россия) – Элисон Риск (США) – 6:1, 2:6, 6:3