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Кокорин, Дзагоев, Рауш и Заболотный вошли в состав сборной России на матчи с Ираном и Южной Кореей

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 27 игроков для подготовки к товарищеским матчам со сборными Южной Кореи и Ирана.

Сборная России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция);

полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»);

форварды: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, матч с Южной Кореей пройдет 7 октября на «Арене ЦСКА» в Москве, а матч с Ираном – 10 октября на «Казань Арене» в Казани.

Сбор команды начнется 2 октября в Новогорске.

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