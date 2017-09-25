Кокорин, Дзагоев, Рауш и Заболотный вошли в состав сборной России на матчи с Ираном и Южной Кореей
Главный тренер сборной
России Станислав Черчесов вызвал 27 игроков для подготовки к товарищеским
матчам со сборными Южной Кореи и Ирана.
Сборная России:
вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»);
защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция);
полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»);
форварды: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).
Напомним, матч с Южной Кореей пройдет 7 октября на «Арене ЦСКА» в Москве, а матч с Ираном – 10 октября на «Казань Арене» в Казани.
Сбор команды начнется 2 октября в Новогорске.