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Николай Писарев: Последнее место в таблице давит на команду

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал поражение от «Зенита-2» (1:2) в матче 15-го тура ФНЛ.

«Хорошее начало, мы создали очень много моментов. Но нам не хватило концентрации и в завершающей стадии атак, и в обороне. Наверное, два дня назад в кубковом матче отдали много эмоциональных и физических сил. 

Физически восстановились, психологически же не успели. В этом вижу причину того, что не удалось добиться результата. А соперник забил.

Мы владели иницативой, соперник нам отдал мяч, мы создавали моменты. Надеялись, что все-таки будем создавать моменты, но не предполагали, что будем явным первым номером действовать.

Последнее место давит немножко, конечно. Но впереди матчи с конкурентами, это самые важные игры», - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.

Матч

Зенит-2 - Олимпиец - 2:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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