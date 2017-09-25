НХЛ добавила в статистику Мориса Ришара голевую передачу спустя 17 лет после его смерти

НХЛ улучшила статистику канадского хоккеиста Мориса Ришара, добавив ему голевую передачу, сделанную им в 1945 году.

Ришар выступал за «Монреаль» на протяжении 18 сезонов. Специальная команда НХЛ шесть лет работала над списками игр, проведенными между 1917 и 1987 годами. Как сообщает AP, Среди шести тысяч статистических неточностей была обнаружена голевая передача Ришара на Гектора Блэйка в матче против «Бостона» 4 ноября 1945 года.

Ришар является лидером «Монреаля» по числу шайб. Хоккеист становился восьмикратным обладателем Кубка Стэнли. Канадец скончался в 2000 году в возрасте 78 лет. Лучшему снайперу НХЛ вручается награда, названная его именем.