Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Член правления СБР Александр Пак: Медведцева выглядит бодрой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Член правления Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о состоянии Ольги Медведцевой, восстанавливающейся после ДТП.

«Навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела! Выздоравливай, Оленька!», - написал Пак в своем инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и двукратная медалистка Игр Ольга Вилухина попали в ДТП под Красноярском.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Слепцова: Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита головаОлимпийская чемпионка Светлана Слепцова, которая вместе с Ольгой Медведцевой и Ольгой Вилухиной попала в ДТП, рассказал журналистам о случившемся.Александр Кравцов: Шипулину и Фуркаду остается разве что поцеловаться в знак примиренияПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, не будет ли иметь продолжение конфликт между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.Александр Кравцов: Меня устроило бы, если в Пхенчхане мы выступили бы не хуже, чем в СочиПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, какого результата ждет от сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.Светлана Слепцова: С Медведцевой все уже в порядке, она даже шутитОлимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии здоровья Ольги Медведцевой, перенесшей операцию по поводу черепно-мозговой травмы, которую она получила в ДТП под Красноярском.Дмитрий Губерниев: Разговаривал с Валерой Медведцевым, жизни Ольги ничего не угрожаетИзвестный биатлонный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, получившую черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском.
Теннис
Джумхур переместился на 37-е место в Чемпионской гонке ATP
Футбол
Футболист «Фенербахче» предложил купить телевизор фанату, разбившему свой во время просмотра матча
Теннис
Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
Теннис
Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTA
все новости
Ольга Медведцева
Ольга Медведцевавсе новости
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)