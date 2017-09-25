Член правления СБР Александр Пак: Медведцева выглядит бодрой

Светлана Слепцова: Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, которая вместе с Ольгой Медведцевой и Ольгой Вилухиной попала в ДТП, рассказал журналистам о случившемся.