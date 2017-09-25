Член правления СБР Александр Пак: Медведцева выглядит бодрой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Член правления Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о состоянии Ольги Медведцевой, восстанавливающейся после ДТП.
«Навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела! Выздоравливай, Оленька!», - написал Пак в своем инстаграме.
Напомним, ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и двукратная медалистка Игр Ольга Вилухина попали в ДТП под Красноярском.
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