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Коутиньо по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны»

Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может перебраться в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Sport.es, каталонцы не утратили интерес к футболисту, которого им не удалось заполучить минувшим летом.

Напомним, что сине-гранатовые предприняли три попытки подписать 25-летнего бразильца, но английский клуб их отклонил. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не захотел отпускать хавбека, рассчитывая с его помощью бороться за победу в АПЛ. «Барселона» готова была заплатить за футболиста менее 100 миллионов евро, в то время как «Ливерпуль» просил 200 миллионов.

Добавим, что Коутиньо провел два матча в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.

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