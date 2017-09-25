Сергей Фурсенко: Инцидент в Краснодаре? Я встречусь с фанатами «Зенита», надо разобраться в том, что произошло
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об инциденте, произошедшем на матче 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0).
Напомним, по информации «Спорт-Экспресса», болельщики «Зенита» во время второго тайма перед тем как покинуть гостевой сектор, зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. Это было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных фанатов «Зенита», а клуб взял только одну тысячу билетов вместо предложенных «Краснодаром» трех тысяч. На выходе с арены произошла стычка с сотрудниками местного ОМОНа.
- Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство «Краснодара» дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось,Как мне кажется, «Зениту» можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла.
У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание, - приводит слова Фурсенко ТАСС.
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков, команда Игоря Шалимова идет на третьей строчке с 21 очком.
Следующий матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 сентября дома против «Реал Сосьедада» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В РФПЛ зенитовцы 1 октября в гостях сыграют с «Анжи», «Краснодар» 29 сентября в Туле встретится с «Арсеналом».
Матч
Голы
Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба
Предупреждения:
Перейра, 45 - Краневиттер, 63
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция