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Ежов, Херсли, Секач и Мальцев стали лауреатами недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал Илья Ежов. 30-летний голкипер «Нефтехимика» помог команде одержать две победы в двух матчах, не пропустив ни одной шайбы. Его сухая серия на данный момент составляет 162 минуты 30 секунд.

Лучшим защитником выбран Патрик Херсли. 31-летний шведский игрок обороны СКА набрал 5 (2+3) очков в двух победных для команды матчах при общем показателе полезности «+3». Защитник продлил свою результативную серию до четырех матчей.

Лучшим форвардом признан Иржи Секач. 25-летний чешский нападающий записал на свой счет 9 (5+4) очков за результативность в четырех матчах, три из которых завершились победой команды. Секач сделал хет-трик в ворота рижского «Динамо» и дубль в матче со «Слованом». Кроме того, форвард заработал показатель полезности «+5» и нанес 12 бросков по воротам.

Лучшим новичком назван форвард СКА Михаил Мальцев. В матче с «Югрой» 19-летний нападающий сделал голевую передачу, набрав свое первое результативное очко в КХЛ. В двух гостевых матчах Мальцев заработал показатель полезности «+4» и в среднем проводил на льду 8 минут 32 секунды.

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