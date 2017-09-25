«Зенит» – «Реал Сосьедад». Все билеты на матч проданы
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» - «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг.
Петербургский клуб продал все билеты. Стадион «Санкт-Петербург» в нынешней конфигурации вмещает 56 196 зрителей.
Напомним, встреча пройдет 28 сентября в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом туре зенитовцы обыграли «Вардар» (5:0), испанский клуб победил «Русенборг» (4:0).
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