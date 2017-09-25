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Антициклон продлит сезон велопрокатов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антициклон продлит сезон велопрокатов

Благодаря задержавшемуся бабьему лету пункты проката могут остаться открытыми до ноября.

По уверениям метеорологов, в последнюю неделю месяца наблюдается стабильный антициклон. Выражаясь проще, погода москвичей ожидает теплая и солнечная. По этой причине власти города скорее всего оставят возможность пользоваться велопрокатом до самого ноября.

Если в планируемый день закрытия прогноз на ближайшие две недели будет хорошим и спрос на них не упадет, любители общественных велосипедов смогут наслаждаться поездками еще целый месяц.

Пока официальная дата закрытия – 1 ноября.

Напомним, удобный сервис задумывался как альтернатива общественному транспорту и постепенно тесно вплелся в жизнь столичных жителей. Сегодня в Москве работает 380 станций проката и 3,6 тысяч велосипедов. Воспользоваться ими очень просто. Достаточно зарегистрироваться в специальном приложении или на сайте и выбрать подходящий тариф.

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