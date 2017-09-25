УЕФА назначил судей на матчи российских клубов в еврокубках
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном обслужит матч между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы А состоится на «ВЭБ-Арене» 27 сентября.
На матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Реал Сосьедадом» назначена английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
Игру «Локомотива» и чешского «Злина» будет судить Ли Саймон Эванс вместе со своими валлийскими коллегами.
Матчи пройдут 28 сентября в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.
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