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УЕФА назначил судей на матчи российских клубов в еврокубках

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном обслужит матч между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы А состоится на «ВЭБ-Арене» 27 сентября.

На матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Реал Сосьедадом» назначена английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

Игру «Локомотива» и чешского «Злина» будет судить Ли Саймон Эванс вместе со своими валлийскими коллегами.

Матчи пройдут 28 сентября в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.

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