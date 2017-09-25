Хельмут Марко: «Ред Булл» с оптимизмом смотрит на сотрудничество с «Хондой»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о решении «Торо Россо» после отказа «Рено» начать использовать двигатели «Хонда».

«По ходу процесса переговоров с «Хондой» мы провели собственные наблюдения и сделали все соответствующие выводы, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее, – приводит Autosport.com.ru слова Марко. – Посмотрите, на Гран-при Сингапура «Макларен» оказалась в топ-10. Видно, что двигатель становится лучше, и мы в курсе, какая работа на самом деле идет за кулисами.

У «Хонды» есть финансовый потенциал, вся необходимая инфраструктура, одна из самых современных баз с соответствующими испытательными стендами, а также у них огромное стремление к успеху в Формуле-1. Но мы должны учесть особенности японского менталитета, который, конечно, отличается от европейского».

Напомним, 15 сентября «Торо Россо» и «Хонда» объявили о подписании многолетнего контракта на поставку двигателей. В нынешнем сезоне моторы «Хонда» использовал «Макларен», который со следующего года переходит на двигатели «Рено».