Сергей Фурсенко: Первый тайм для «Зенита» получился идеальным

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне.

Если в первом тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете». «Краснодар» сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему «Зенит». Мне кажется, «Зенит» провел очень сильный матч, причем оба его тайма», — цитирует Фурсенко ТАСС.