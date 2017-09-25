Сергей Фурсенко: Первый тайм для «Зенита» получился идеальным
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.
«Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне.
Если в первом тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете». «Краснодар» сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему «Зенит». Мне кажется, «Зенит» провел очень сильный матч, причем оба его тайма», — цитирует Фурсенко ТАСС.
Матч
Голы
Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба
Предупреждения:
Перейра, 45 - Краневиттер, 63
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция