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Геннадий Орлов: Кокорин – «номер 1» на своей позиции

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Телекомментатор и мастер спорта Геннадий Орлов считает, что вызов нападающего Александра Кокорина в сборную является абсолютно заслуженным.

«Сейчас Кокорин – «номер 1» на своей позиции, это бесспорно. Манчини дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру. Конечно, Кокорин заслужил. Вчера он был полезнее для команды, чем Смолов», – цитирует Орлова «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин впервые с ноября 2016 года вошел в расширенный состав сборной России. Национальная команда проведет в октябре две товарищеские игры – 7 октября с Южной Кореей, 10 октября со сборной Ирана. Встречи состоятся в Москве и Казани соответственно.

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