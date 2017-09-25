Коутиньо, Салах, Мане и еще 18 игроков «Ливерпуля» отправились в Москву на матч со «Спартаком»
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп взял 21 игрока в поездку в Москву на матч второго тура группового
этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Ливерпуль»:
вратари: Лориус Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд;
защитники: Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Фланаган, Трент Александер-Арнольд;
полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо, Мохаммед Салах, Садьо Мане;
форварды: Дэниэл Старридж, Доминик Соланке.
Отметим, что 17-летний валлийский форвард Бен Вудберн также летит с командой в Москву, но будет задействован в матче Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, в 19:00 (мск) в отеле «Шератон Шереметьево» начнется пресс-конференция с участием Клоппа и одного из игроков команды.
Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция