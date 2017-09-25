Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак»: Появление файера может обернуться для нас проведением домашнего матча без зрителей

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» выступил с обращением к болельщикам, в котором призвал отказаться от использования пиротехнических средств.

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным – 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для «Спартака» гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Напомним, во время матча с «Марибором» (1:1) в Словении болельщики «Спартака» использовали на гостевом секторе файеры, а также выпустили ракетницу, которая долетела до центра поля и приземлилась рядом с арбитром матча Денизом Айтекином.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.«Зенит» – чемпион, зимний уж точно. Объясняем, чтобы и у вас не было вопросов«Зенит» – чемпион, зимний уж точно. Объясняем, чтобы и у вас не было вопросовНе сказать, что у Роберто Манчини получается вообще все. Но того, что есть, хватает для статуса фаворита без вопросов.Антонио Конте: Я тоскую по Италии и не планирую оставаться за границей надолгоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не планирует оставаться в клубе на продолжительное время.Коутиньо, Салах, Мане и еще 18 игроков «Ливерпуля» отправились в Москву на матч со «Спартаком»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял 21 игрока в поездку в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».Геннадий Орлов: Кокорин – «номер 1» на своей позицииТелекомментатор и мастер спорта Геннадий Орлов считает, что вызов нападающего Александра Кокорина в сборную является абсолютно заслуженным.
Футбол
«Зенит» – «Реал Сосьедад». Все билеты на матч проданы
Хоккей
Ежов, Херсли, Секач и Мальцев стали лауреатами недели в КХЛ
Футбол
Сергей Фурсенко: Инцидент в Краснодаре? Я встречусь с фанатами «Зенита», надо разобраться в том, что произошло
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане
все новости
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА