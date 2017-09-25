«Спартак»: Появление файера может обернуться для нас проведением домашнего матча без зрителей

«Спартак» перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» выступил с обращением к болельщикам, в котором призвал отказаться от использования пиротехнических средств.

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным – 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для «Спартака» гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Напомним, во время матча с «Марибором» (1:1) в Словении болельщики «Спартака» использовали на гостевом секторе файеры, а также выпустили ракетницу, которая долетела до центра поля и приземлилась рядом с арбитром матча Денизом Айтекином.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча