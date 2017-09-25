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Еськов обслужит матч Лиги Европы между «Ниццей» и «Витессом»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российский судья Алексей Еськов назначен главным арбитром матча Лиги Европы между французской «Ниццей» и голландским «Витессом».

Ассистентами судьи будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительными арбитрами назначены Михаил Вилков и Владимир Москалев. Четвертый судья – Валерий Данченко.

Напомним, что матч группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Витессом» пройдет во Франции 28 сентября.

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