Федерер и Надаль выиграли первый матч в паре на Кубке Лэйвера

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выиграли первый матч в паре на Кубке Лэйвера, их соперниками стали американцы Джек Сок и Сэм Куэрри.

Федерер и Надаль уверенно победили в первом сете — 6:4, но уступили во втором 1:6. Выявлять победителя пришлось на тай-брейке, который дуэт выиграл со счетом 10:5.

Not many things in sports seem novel these days. Federer & Nadal on the same side of the net? That's different pic.twitter.com/YFUd3gaeHv