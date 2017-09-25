Станислав Черчесов: А что, Глушаков разве устал?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов хавбека «Спартака» Дениса Глушакова для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей и Ираном.

– Глушаков вне заявки. Это связанно с его усталостью или результатами «Спартака»?

– А он разве устал? Не знаю, кто вам это сказал. Он травмирован. И если сейчас он не играет, поэтому в состав и не попадает. Мы не знаем, что будет с его самочувствием через пару дней. Ему пауза не помешает, чтобы подлечиться. И мысли привести в порядок в спокойной обстановке. Улучшение результатов «Спартака» и положительно повлияет и на сборную.