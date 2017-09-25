Антонио Конте: Я тоскую по Италии и не планирую оставаться за границей надолго

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не планирует оставаться в клубе на продолжительное время.

«Я тоскую по Италии, в этом можно не сомневаться, – приводит Football Italia слова Конте. – Я не планирую оставаться за границей надолго. Получить прекрасный опыт – это здорово, но в какой-то момент я планирую вернуться в Италию.

Китай? Категорически нет. Бундеслига? Трудно предсказать будущее. Давайте условимся на том, что тренер – это временный работник.

Все зависит от результатов. Но с моей стороны есть желание завершить один проект, после чего найти правильный следующий, чтобы продолжить работу. Я скучаю по Италии, это факт.

Нынешний опыт очень сильно помогает мне. В будущем я также хочу стать спортивным директором.

Итальянские тренеры лучше английских? В премьер-лиге фактически нет английских тренеров. Здесь есть представители со всего мира. И все они хорошо подготовлены и входят в число лучших».

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первый сезон привел команду к чемпионству.