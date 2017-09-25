Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Я тоскую по Италии и не планирую оставаться за границей надолго

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не планирует оставаться в клубе на продолжительное время.

«Я тоскую по Италии, в этом можно не сомневаться, – приводит Football Italia слова Конте. – Я не планирую оставаться за границей надолго. Получить прекрасный опыт – это здорово, но в какой-то момент я планирую вернуться в Италию.

Китай? Категорически нет. Бундеслига? Трудно предсказать будущее. Давайте условимся на том, что тренер – это временный работник.

Все зависит от результатов. Но с моей стороны есть желание завершить один проект, после чего найти правильный следующий, чтобы продолжить работу. Я скучаю по Италии, это факт.

Нынешний опыт очень сильно помогает мне. В будущем я также хочу стать спортивным директором.

Итальянские тренеры лучше английских? В премьер-лиге фактически нет английских тренеров. Здесь есть представители со всего мира. И все они хорошо подготовлены и входят в число лучших».

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первый сезон привел команду к чемпионству.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.«Спартак»: Появление файера может обернуться для нас проведением домашнего матча без зрителей«Спартак» перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» выступил с обращением к болельщикам, в котором призвал отказаться от использования пиротехнических средств.Коутиньо, Салах, Мане и еще 18 игроков «Ливерпуля» отправились в Москву на матч со «Спартаком»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял 21 игрока в поездку в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».Коутиньо по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны»Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может перебраться в «Барселону» в зимнее трансферное окно.«Бегал, как собака». Ниасс – о проблемах в Англии после ухода из «Локо»«Бегал, как собака». Ниасс – о проблемах в Англии после ухода из «Локо»Бывший форвард московского «Локомотива» Бай Умар Ниасс рассказал, как складывается его карьера в чемпионате Англии.
Футбол
«Зенит» – «Реал Сосьедад». Все билеты на матч проданы
Хоккей
Ежов, Херсли, Секач и Мальцев стали лауреатами недели в КХЛ
Футбол
Сергей Фурсенко: Инцидент в Краснодаре? Я встречусь с фанатами «Зенита», надо разобраться в том, что произошло
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости