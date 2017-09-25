Станислав Черчесов: На базе «Динамо» спали с Кокориным через стенку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов форварда «Зенита» Александра Кокорина для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей и Ираном.

– С Кокориным отдельно беседовали?

– Еще перед Кубком конфедераций. Сейчас разговора не было. Но в этот раз он говорит о себе на поле.

У каждого свои предложения, почему его не было в заявке на КК-2017. А сейчас есть главный тренер Зенита Роберто Манчини, который поставил Сашу на другую позицию, плюс партнеры новые у него появились. Разговор с ним – это не на первом плане. Для галочки я никогда не с кем не говорю, мы с Кокориным на базе жили через стенку, я хорошо его знаю.