Станислав Черчесов: Лунев? Восхищаться пока нечем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал голкипера «Зенита» Андрей Лунева в преддверии подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей и Ираном.
– Лунев в этом сезоне на кураже, он восхищает общественность.
– Восхищаться пока нечем. Есть стабильность, которая нас радует. Гордиться пока не чем. Работа журналистов –эпитетами жонглировать, а наша – смотреть.
– Акинфеев…
– Номер один!
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