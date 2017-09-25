Станислав Черчесов: Лунев? Восхищаться пока нечем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал голкипера «Зенита» Андрей Лунева в преддверии подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей и Ираном.

– Лунев в этом сезоне на кураже, он восхищает общественность.

– Восхищаться пока нечем. Есть стабильность, которая нас радует. Гордиться пока не чем. Работа журналистов –эпитетами жонглировать, а наша – смотреть.

– Акинфеев…

– Номер один!