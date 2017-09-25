Конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к Олимпиаде в Сеуле и Обихиро

Российские конькобежцы и шорт-трекисты завершат сборы перед ОИ-2018 в Сеуле и японском Обихиро. Об этом сообщает президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор перед Олимпиадой в Сеуле, а конькобежцы в японском Обихиро», - цитирует Кравцова ТАСС.

Напомним, что олимпийские соревнования в этих видах спорта пройдут на аренах в Канныне. У конькобежцев - с 10 по 24 февраля. У шорт-трекистов – с 10 по 22 февраля.