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Конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к Олимпиаде в Сеуле и Обихиро

Источник:  ТАССКомментарии

Российские конькобежцы и шорт-трекисты завершат сборы перед ОИ-2018 в Сеуле и японском Обихиро. Об этом сообщает президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор перед Олимпиадой в Сеуле, а конькобежцы в японском Обихиро», - цитирует Кравцова ТАСС.

Напомним, что олимпийские соревнования в этих видах спорта пройдут на аренах в Канныне. У конькобежцев - с 10 по 24 февраля. У шорт-трекистов – с 10 по 22 февраля.

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