Гассиев отреагировал на критику в адрес команды Кудряшова

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал критические замечания в адрес команды боксера Дмитрия Кудряшова.

Напомним, что Кудряшов потерпел поражение нокаутом во втором раунде в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии от кубинца Юниера Дортикоса.

«Каждый имеет право на свое мнение. Кудряшов одержал 21 победу нокаутом. Но стоило ему потерпеть одно поражение, как началась критика в адрес тренеров. В его команде собраны настоящие профессионалы. Это второе поражение нокаутом в его карьере, нужно время, чтобы оправиться», - делится Гассиев с RT.

Победа Дортикоса над Кудряшовым вывела кубинца в полуфинал WBSS, где он встретится с победителем боя Гассиев-Володарчик.