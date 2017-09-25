Захар Арзамасцев: Два оставшихся выездных матча нужно брать

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подвел промежуточные итоги выездной серии команды.



- Как оцените свою физическую форму?

- На льду чувствую себя хорошо, значит, мы правильно готовимся перед матчами и в зале все правильно делаем, остается только голову готовить к играм.



- Какие подведете промежуточные итоги по первым двум выездным играм?

- 1-1 по матчам, один выиграли, один проиграли. Когда проиграли, можно сказать, равная игра была, но в третьем периоде провал произошел, такой крупный счет абсолютно не отображает игру. Просто развалились в один миг. Будем разбираться.



- Что скажете по реализации большинства?

- Вы сами все видели. Большинство не пошло именно с «Автомобилистом», в Магнитогорске забили. Матч на матч не приходится. Если выходят лидеры, они должны хоть сколько-то попыток реализовывать. У нас было очень много шансов и мы бездарно к ним отнеслись. Соперник нас наказал тем же самым большинством - они забили два, а мы нет. Мы разберем еще последнюю игру, посмотрим моменты, чтобы впредь такого не было, чтобы не расклеиваться после одного пропущенного гола. Оставшиеся два матча нужно брать. Все это понимают, все настраиваются. Обязательно будем стараться победить.



Во вторник уфимцы сыграют в Челябинске с «Трактором».