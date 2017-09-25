Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Захар Арзамасцев: Два оставшихся выездных матча нужно брать

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подвел промежуточные итоги выездной серии команды.

- Как оцените свою физическую форму?
- На льду чувствую себя хорошо, значит, мы правильно готовимся перед матчами и в зале все правильно делаем, остается только голову готовить к играм.

- Какие подведете промежуточные итоги по первым двум выездным играм?
- 1-1 по матчам, один выиграли, один проиграли. Когда проиграли, можно сказать, равная игра была, но в третьем периоде провал произошел, такой крупный счет абсолютно не отображает игру. Просто развалились в один миг. Будем разбираться.

- Что скажете по реализации большинства?
- Вы сами все видели. Большинство не пошло именно с «Автомобилистом», в Магнитогорске забили. Матч на матч не приходится. Если выходят лидеры, они должны хоть сколько-то попыток реализовывать. У нас было очень много шансов и мы бездарно к ним отнеслись. Соперник нас наказал тем же самым большинством - они забили два, а мы нет. Мы разберем еще последнюю игру, посмотрим моменты, чтобы впредь такого не было, чтобы не расклеиваться после одного пропущенного гола. Оставшиеся два матча нужно брать. Все это понимают, все настраиваются. Обязательно будем стараться победить.

Во вторник уфимцы сыграют в Челябинске с «Трактором».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ежов, Херсли, Секач и Мальцев стали лауреатами недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата.Андрей Коваленко: Некоторые ноги вытирают ноги о КХЛГлава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что некоторые агенты руководствуются личными целями, подговаривая игроков выходить из профсоюза.Так кто в ЦСКА лидеры? Превью большого хоккейного понедельникаТак кто в ЦСКА лидеры? Превью большого хоккейного понедельникаСегодня в КХЛ широкая программа – девять матчей. «Матч ТВ» для показа выбрал вечернюю встречу в Москве ЦСКА – «Слован».Кого уволят первым? Топ-5 тренеров которые рискуют потерять работу в КХЛКого уволят первым? Топ-5 тренеров которые рискуют потерять работу в КХЛ«Советский спорт» называет фамилии известных специалистов, которых могут отправить в отставку еще до конца сентября.Зинэтула Билялетдинов: В овертайме просто произошел несчастный случайГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Зенит» – «Реал Сосьедад». Все билеты на матч проданы
Хоккей
Ежов, Херсли, Секач и Мальцев стали лауреатами недели в КХЛ
Футбол
Сергей Фурсенко: Инцидент в Краснодаре? Я встречусь с фанатами «Зенита», надо разобраться в том, что произошло
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Захар Арзамасцев
Захар Арзамасцеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости