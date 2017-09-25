Генеральный директор «Тосно»: Заболотный и Чернов заслужили вылет в сборную

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал вызов Антона Заболотного и Евгения Чернова в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кореи и Ирана.



«Ребята молодцы, проявляют себя в каждом матче. Я рад за них, они этот вызов заслужили. Плюс к этому Александра Карницкого вызвали в сборную Белоруссии, а Рошу – в сборную Кабо-Верде. У нас есть много сложностей, в том числе связанных с подготовкой, с проведением матчей. Ребята их терпят, никто из них не высказывает негатива.



Да, мы не так хорошо идем по турнирной таблице, но по отношению к делу ни у кого нет проблем, в каждом матче игроки отдаются полностью. Результат будет, в любом случае мы добьемся, я уверен.



Мы пять лет назад говорили, что хотим, чтобы наши ребята выступали за сборную – правда, планировалось, что это будут воспитанники областного футбола. В сборную, однако, попали другие игроки, но я надеюсь, что нам удастся воспитать и своих футболистов для национальной команды.



Как бы то ни было, не из каждой команды вызывают в сборную по два игрока – даже из тех, которые выше нас. Чернова мы арендовали, он принадлежит «Зениту». А Заболотный у нас на контракте. Если им заинтересуется серьезный клуб, мы будем только рады. Если будут предложения, мы их рассмотрим», - приводит слова Матюшенко ТАСС.