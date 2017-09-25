Массимо Каррера: «Спартак» должен сыграть идеальный матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» высказался о сопернике и рассказал, о чем общался с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

«Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильной командой, в составе которой выступают качественные игроки, – сказал Каррера на предматчевой пресс-конференции. – Наша задача – показать свою игру. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может создать для нас «Ливерпуль». Но мы сами постараемся создать трудности для соперника.

Мы разговаривали с Конте: обсудили, в каких ситуациях мы оказались в своих клубах, поговорили о наших семьях. И конечно, мы поговорили о «Ливерпуле». Все нападающие «Ливерпуля» быстрые и опасные. Но полузащитники не менее опасны, они постоянно вклиниваются в атаку. Мы постараемся позволить им как можно меньше.

Да, «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах. В то же время у нас много сборников, поэтому наши игроки имеют опыт международных матчей».

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча