Массимо Каррера: «Спартак» должен сыграть идеальный матч с «Ливерпулем»
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
высказался о сопернике и рассказал, о чем общался с главным тренером «Челси»
Антонио Конте.
«Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильной командой, в
составе которой выступают качественные игроки, – сказал Каррера на предматчевой
пресс-конференции. – Наша задача – показать свою игру. Мы должны выйти на поле
и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может
создать для нас «Ливерпуль». Но мы сами постараемся создать трудности для
соперника.
Мы разговаривали с Конте: обсудили, в каких ситуациях мы оказались в своих клубах, поговорили о наших семьях. И конечно, мы поговорили о «Ливерпуле». Все нападающие «Ливерпуля» быстрые и опасные. Но полузащитники не менее опасны, они постоянно вклиниваются в атаку. Мы постараемся позволить им как можно меньше.
Да, «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах. В то же время у нас много сборников, поэтому наши игроки имеют опыт международных матчей».
Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция