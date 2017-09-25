Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия0 : 1Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 0Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: «Спартак» должен сыграть идеальный матч с «Ливерпулем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» высказался о сопернике и рассказал, о чем общался с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

«Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильной командой, в составе которой выступают качественные игроки, – сказал Каррера на предматчевой пресс-конференции. – Наша задача – показать свою игру. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может создать для нас «Ливерпуль». Но мы сами постараемся создать трудности для соперника.

Мы разговаривали с Конте: обсудили, в каких ситуациях мы оказались в своих клубах, поговорили о наших семьях. И конечно, мы поговорили о «Ливерпуле». Все нападающие «Ливерпуля» быстрые и опасные. Но полузащитники не менее опасны, они постоянно вклиниваются в атаку. Мы постараемся позволить им как можно меньше.

Да, «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах. В то же время у нас много сборников, поэтому наши игроки имеют опыт международных матчей».

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.Давайте разберемся в своем кругу! Колонка Сергея МикуликаДавайте разберемся в своем кругу! Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» сравнивает тренерские приемы управления игрой. Семин и Манчини вне конкуренции.Массимо Каррера: «Спартак» по-прежнему семья. Ссоры – это нормальноМассимо Каррера: «Спартак» по-прежнему семья. Ссоры – это нормальноГлавный тренер «Спартака» дал пресс-конференцию перед вторым матчем в групповом этапе Лиги чемпионов – против «Ливерпуля».Торнике Окриашвили: Боль после операции была жуткая - 4 дня не мог спатьПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, полгода пропустивший из-за серьезной травмы и недавно вернувшийся в строй, рассказал, как проходила реабилитация.ФК «Краснодар»: Нам непонятна реакция фанатов «Зенита»Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал инцидент с болельщиками «Зенита», произошедший накануне в матче 11-го тура чемпионата России.
Футбол
Массимо Каррера: «Спартак», несмотря ни на что, остается семьей
Футбол
Промес, скорее всего, не сыграет с «Ливерпулем»
Футбол
Массимо Каррера: «Спартак» должен сыграть идеальный матч с «Ливерпулем»
Футбол
Антонио Конте: Я тоскую по Италии и не планирую оставаться за границей надолго
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости