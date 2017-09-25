Промес, скорее всего, не сыграет с «Ливерпулем»

Артем Ребров: Если перед игрой думаешь, что получишь 4-5 голов, то лучше сказать, что не готов

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к матчу в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» после ничьей с «Анжи» (2:2) в премьер-лиге.