Промес, скорее всего, не сыграет с «Ливерпулем»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о лидере команды Квинси Промесе.
– Каково состояние травмированных перед игрой с «Ливерпулем»? И есть ли шанс, что против англичан на поле выйдет Промес?
– На данный момент не могу точно ответить насчет Промеса. Сегодня, в понедельник, состоится разговор с доктором. Но, скорее, сыграет Педро Роша, нежели Промес, – сказал Каррера на пресс-конференции.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически