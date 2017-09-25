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Промес, скорее всего, не сыграет с «Ливерпулем»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о лидере команды Квинси Промесе.

– Каково состояние травмированных перед игрой с «Ливерпулем»? И есть ли шанс, что против англичан на поле выйдет Промес?
– На данный момент не могу точно ответить насчет Промеса. Сегодня, в понедельник, состоится разговор с доктором. Но, скорее, сыграет Педро Роша, нежели Промес, – сказал Каррера на пресс-конференции.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

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