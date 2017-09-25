Массимо Каррера: «Спартак», несмотря ни на что, остается семьей

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как неудачные результаты команды в премьер-лиге сказываются на отношениях внутри команды.

«Спартак», несмотря ни на что, остается семьей, – сказал Каррера на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем». – Между мужем и женой тоже бывают проблемы, иногда дело доходит до развода. Но проблемы можно решать. Мы знаем свои ошибки. Мы единое целое и стремимся выйти из этой ситуации».

Напомним, в двух предыдущих матчах премьер-лиги – с «Тосно» (2:2) и «Анжи» (2:2) – «Спартак» не смог удержать победный счет.

После 11 туров действующие чемпионы набрали 14 очков и занимают девятое место в премьер-лиге.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча