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Артем Ребров: Если перед игрой думаешь, что получишь 4-5 голов, то лучше сказать, что не готов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к матчу в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» после ничьей с «Анжи» (2:2) в премьер-лиге.

«После матча с «Анжи» не было жесткого разговора, был коллективный разбор ошибок, – сказал Ребров на пресс-конференции на «Открытие Арене». – Никто не собирался искать крайних.

Я думаю, если выходишь на игру и думаешь, что получишь четыре-пять мячей, то лучше поднять руку и сказать, что не готов. Для меня станет большим праздником сыграть с «Ливерпулем» на нашем полном стадионе при поддержке болельщиков.

Почему в последних матчах ошибки идут одну за другой? Наверное, это происходит не на ровном месте. Причины надо искать в себе. Если бы я знал, почему так происходит, этого уже не было бы. Мы понимаем, что это ненормально, и стараемся исправить ситуацию».

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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