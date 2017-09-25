Артем Ребров: Если перед игрой думаешь, что получишь 4-5 голов, то лучше сказать, что не готов
Голкипер «Спартака»
Артем Ребров рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к матчу в Лиге
чемпионов с «Ливерпулем» после ничьей с «Анжи» (2:2) в премьер-лиге.
«После матча с «Анжи» не было жесткого разговора, был коллективный разбор ошибок, – сказал Ребров на пресс-конференции на «Открытие Арене». – Никто не собирался искать крайних.
Я думаю, если выходишь на игру и думаешь, что получишь четыре-пять мячей, то лучше поднять руку и сказать, что не готов. Для меня станет большим праздником сыграть с «Ливерпулем» на нашем полном стадионе при поддержке болельщиков.
Почему в последних матчах ошибки идут одну за другой? Наверное, это происходит не на ровном месте. Причины надо искать в себе. Если бы я знал, почему так происходит, этого уже не было бы. Мы понимаем, что это ненормально, и стараемся исправить ситуацию».
Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция