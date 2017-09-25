Турнир в Екатеринбурге откроет сезон премьер-группы

С 25 по 27 сентября в Екатеринбурге пройдет первый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. Откроют новый сезон студенческого первенства команды Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Калининградского государственного технического университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина и бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша – Саратовский государственный университет.

Все команды, включая новичка высшего дивизиона КГТУ, ставят перед собой самые высокие задачи и постараются заявить о своих амбициях со старта чемпионата.

Расписание матчей (время московское):

25 сентября (понедельник)

10:00 «СГУ» (Саратов) - «КГТУ» (Калининград)

13:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «ТГУ» (Тамбов)

26 сентября (вторник)

10:00 «ТГУ» (Тамбов) – «СГУ» (Саратов)

13:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «КГТУ» (Калининград)

27 сентября (среда)

08:00 «КГТУ» (Калининград) – «ТГУ» (Тамбов)

11:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «СГУ» (Саратов)