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Турнир в Екатеринбурге откроет сезон премьер-группы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир в Екатеринбурге откроет сезон премьер-группы
Фото: НСФЛ

С 25 по 27 сентября в Екатеринбурге пройдет первый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. Откроют новый сезон студенческого первенства команды Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Калининградского государственного технического университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина и бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша – Саратовский государственный университет.

Все команды, включая новичка высшего дивизиона КГТУ, ставят перед собой самые высокие задачи и постараются заявить о своих амбициях со старта чемпионата.

Расписание матчей (время московское):

25 сентября (понедельник)

10:00 «СГУ» (Саратов) - «КГТУ» (Калининград)
13:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «ТГУ» (Тамбов)

26 сентября (вторник)

10:00 «ТГУ» (Тамбов) – «СГУ» (Саратов)
13:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «КГТУ» (Калининград)

27 сентября (среда)

08:00 «КГТУ» (Калининград) – «ТГУ» (Тамбов)
11:00 «УрФУ» (Екатеринбург) – «СГУ» (Саратов)

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