Андрей Чернышев занял пост вице-президента Федерации бобслея России
Источник: ТАССКомментарии
Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев избран первым вице-президентом Федерации бобслея России.
«Президиум ФБР на одном из своих заседаний избрал Андрея Чернышева первым вице-президентом нашей организации», - заявил глава Федерации бобслея России Александр Зубков ТАСС.
Отметим, что Чернышев является членом комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
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