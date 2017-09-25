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Андрей Чернышев занял пост вице-президента Федерации бобслея России

Источник:  ТАССКомментарии

Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев избран первым вице-президентом Федерации бобслея России.

«Президиум ФБР на одном из своих заседаний избрал Андрея Чернышева первым вице-президентом нашей организации», - заявил глава Федерации бобслея России Александр Зубков ТАСС.

Отметим, что Чернышев является членом комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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