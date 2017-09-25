Андрей Коваленко: Надеемся, что Рыспаев уже в конце октября вернется в КХЛ

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение о снятии бессрочной дисквалификации с Дамира Рыспаева и допуске игрока на месяц к соревнованиям ВХЛ.

Напомним, Рыспаев присоединился к усть-каменогорскому «Торпедо».

- Летом-2016 я находился в Астане на матче «Барыс» - «Куньлунь», видел, что ситуация в той игре развивалась по нештатному сценарию. Летом-2017 вновь был на Кубке президента Казахстана, встретился с членом нашего профсоюза Рыспаевым, он осознал происшедшее, обратился за поддержкой. Мы подготовили все документы, удалось донести нашу позицию до руководства Дисциплинарного комитета, а затем и Лиги. Благодарны, что доводы профсоюза были услышаны, - сказал Коваленко.

- Половинчатое решение вас устроило?

- На данном этапе Рыспаеву возвращено право на профессию, это самое главное. Уверен, что месяц в ВХЛ пройдет в штатном режиме - на это рассчитывают руководители обеих лиг, в этом убежден профсоюз. По истечении месячного срока подаем новое заявление в Дисциплинарный комитет - и надеемся, что уже в конце октября Дамир вернется в КХЛ.